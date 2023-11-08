Умер актер из фильма «Джентльмены удачи» Анатолий Яббаров

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров известный по роли в фильме «Джентльмены удачи» умер в возрасте 86 лет, следует из страницы его профиля на Kino-teatr.ru.

Как указал портал, Яббаров скончался 6 ноября. Причина смерти не уточняется.

Дебютом Яббарова стала роль в фильме «Жили-были старик со старухой» 1964 года. Наибольшую известность ему принесли картины «Бег», «Джентльмены удачи», «Два капитана», «Побег из тюрьмы». С 1996 года Яббарова служил в Государственном театре киноактера. В 2011 году он снимался в сериалах «Фурцева» и «Заложники любви».

Актер в 1996 году получил звание заслуженного артиста России, а в 2011 году был награжден орденом Дружбы.