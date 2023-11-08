Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +9 градусов 8 ноября
Общество
Умер замруководителя администрации Дагестана Даниил Рязанов
Общество
Штрафы за утечку персональных данных вырастут до десяти раз
Мир
СБ ООН не признал ХАМАС и «Хезболлу» террористическими организациями
Общество
Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ
Мир
Россия и Индонезия договорились о прямых перелетах на Бали
Политика
Путин заявил о большом значении для РФ и Казахстана сохранения экосистемы Каспия
Мир
Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 8 ноября из-за ударов по Донецку
Общество
Полиция перестанет штрафовать по 46 составам правонарушений
Мир
Турция прекращает реализацию энергопроектов с Израилем
Общество
Путин назвал отношения с Токаевым дружескими
Происшествия
В Махачкале загорелся столярный цех
Мир
Израиль назвал условие гуманитарной паузы в Газе

Умер актер из фильма «Джентльмены удачи» Анатолий Яббаров

Умер актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный по «Джентльменам удачи»
0
Фото: Кино-Театр.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров известный по роли в фильме «Джентльмены удачи» умер в возрасте 86 лет, следует из страницы его профиля на Kino-teatr.ru.

Как указал портал, Яббаров скончался 6 ноября. Причина смерти не уточняется.

Дебютом Яббарова стала роль в фильме «Жили-были старик со старухой» 1964 года. Наибольшую известность ему принесли картины «Бег», «Джентльмены удачи», «Два капитана», «Побег из тюрьмы». С 1996 года Яббарова служил в Государственном театре киноактера. В 2011 году он снимался в сериалах «Фурцева» и «Заложники любви».

Актер в 1996 году получил звание заслуженного артиста России, а в 2011 году был награжден орденом Дружбы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023