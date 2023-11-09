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Правительство РФ доработало усложняющие уклонение от налогов поправки в НК

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Фото: ТАСС/Антон Вергун
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Правительство России доработало законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, которые усложнят уклонение от уплаты налогов. Об этом 9 ноября сообщает РБК.

Среди прочего, планируется ужесточить контроль за ценообразованием в сделках между взаимозависимыми компаниями.

Данные поправки предусматривают повышение штрафов за нарушения правил трансфертного ценообразования. Для внешнеэкономических операций штраф составит не менее 500 тыс. рублей.

Расширится и перечень лиц, которые могут считаться взаимозависимыми. Так, в него войдут контролируемые иностранные компании с одним контролирующим лицом.

Также вводится налог в размере 15% на любые услуги и работы, оказываемые российским компаниям иностранными взаимозависимыми фирмами.

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До этого, 27 сентября, ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тыс. рублей в месяц. Как отмечается, его принятие позволит снизить налоговую нагрузку на незащищенные слои населения. Соответствующий законопроект 28 июня был направлен на заключение в правительство РФ и получил положительный отзыв. В документе указано, что поддержка наименее защищенных категорий граждан заслуживает особого внимания.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков оценил инициативу об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей. Он отметил, что направление изменений в плане поддержки граждан правильное, но сразу отменить налог может быть обременительно для бюджета РФ, поэтому меры следует предпринимать плавно.

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