Законопроект о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тыс. рублей внесут в Госдуму
Законопроект ЛДПР о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тыс. рублей в месяц будет внесен депутатами фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким в Государственную думу 27 сентября. Соответствующий законопроект ранее был направлен в правительство России и получил положительный отзыв.
«Считаем, что облагать налогом людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, недопустимо. Отмена НДФЛ позволит увеличить доход граждан. Необходимо продолжать держать на контроле вопросы борьбы с бедностью. Президент уделяет этому повышенное внимание. Все меры по развитию и оздоровлению экономики должны в итоге служить главным целям — повышению благосостояния граждан и росту численности россиян. Напомню, ЛДПР ставит задачу удвоить население России в ближайшие 50 лет», — сказал Слуцкий «Известиям».
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит снизить налоговую нагрузку на незащищенные слои населения.
Отмечается, что соответствующий законопроект 28 июня был направлен на заключение в правительство РФ и получил положительный отзыв. В документе сказано, что поддержка наименее защищенных категорий граждан заслуживает особого внимания.
Накануне в Госдуму внесли законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Как уточняется в пояснительной записке, законопроект направлен на получение дополнительных доходов в бюджет страны. Предлагается значительно сократить список организаций, имеющих освобождение от уплаты налога на сверхприбыль.