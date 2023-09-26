В Госдуму внесли законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

В Госдуму 26 сентября внесли законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Документ опубликован в базе нижней палаты.

В числе его авторов указаны Игорь Ананских, Сергей Миронов, Валерий Гартунг и другие депутаты.

Как уточняется в пояснительной записке, законопроект направлен на получение дополнительных доходов в бюджет страны. Предлагается значительно сократить список организаций, имеющих освобождение от уплаты налога на сверхприбыль.

«Если экономика страны в опасности, то применять такой налог нужно для всех компаний, имеющих сверхприбыль. Тем более речь идет о самых богатых компаниях, которыми являются представители нефтяной и газовой промышленности», — пояснил «Известиям» один из авторов, глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

По его словам, сегодня в федеральном бюджете есть дефицит средств, который мог быть покрыт за счет выплаты налога нефтегазовым бизнесом.

«Эти деньги могут пойти и на социальный программы, и на поддержку АПК (агропромышленного комплекса), на всё, что посчитает нужным правительство», — отметил парламентарий.

Ранее в этот день «Известия» сообщили о разработке законопроекта. Лидер фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов в разговоре с «Известиями» усомнился в том, что уплата сбора на сверхдоходы радикально изменит финансовое положение нефтегазовых компаний.

Налог на сверхприбыль — разовый сбор, который был установлен законом от 04.08.2023 № 414-ФЗ. Он должен уплачивается по ставке 10% от налоговой базы, определенной в виде разницы между средней прибылью в 2021–2022 годах и тем же показателем в 2018–2019-х. При этом от его уплаты освобождаются субъекты малого и среднего бизнеса, сельхозпроизводители и организации, осуществлявшие в течение прошлого года добычу нефти, газа и угля, углеводородного сырья.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с «Известиям» 29 июня назвал такой закон своевременным, а также отметил, что не считает сборы чрезмерно большими.