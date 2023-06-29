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Экономист назвал своевременным законопроект о налоге на сверхприбыль компаний

Экономист Чирков: законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний своевременный
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Законопроект о налоге на сверхприбыль в настоящее время своевременен, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 29 июня.

Накануне Госдума приняла в I чтении законопроект о налоге для крупных компаний на сверхприбыль предыдущих лет. Как указано в пояснительной записке, документ «разработан в целях формирования дополнительных доходов федерального бюджета». Налог предлагается установить для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и за 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей.

«Мы видим хороший рост экономики, который обеспечивают те компании, которые потенциально этим законом будут охвачены. И с другой стороны мы видим большие расходы бюджета, которые будут закрываться из разных источников, но крупные компании тоже могут поучаствовать в закрытии дефицита бюджета», — отметил Чирков.

Экономист не считает, что сборы чрезмерно большие. Он отметил, что налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 годы над средней величиной прибыли в 2018–2019 годах.

«Налогообложение в размере 10%. Во-первых, это только с части дохода. А во-вторых, сама ставка не слишком большая. Мне кажется, что для российских компаний сильной нагрузки не будет нести», — заключил эксперт.

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Законопроект был внесен в Госдуму 13 июня. В тот же день первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет стали бизнесмены.

11 апреля сообщалось, что, согласно исследованию ВШЭ, крупные предприятия за счет единовременного взноса в бюджет могут пополнить его на 470 млрд рублей, что в полтора раз выше ожиданий Минфина.

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