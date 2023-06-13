Белоусов назвал бизнес инициатором налога на сверхприбыль

Инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) стали бизнесмены, а не не представители власти. Об этом во вторник, 13 июня, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Я вам открою большую тайну: идея этого налога, про 300 млрд рублей, принадлежит бизнесу, а не государству», — заявил он в беседе с РБК.

По словам Белоусова, предприниматели понимают, что у них сверхдоходы за 2021 и 2022 года намного больше, чем у госбюджета. Ими была предложена идея разового взноса, отмечает «Газета.Ru».

Законопроект о налоге на сверхприбыль предусматривает сбор с организаций, прибыль которых превысила 1 млрд рублей за 2021 и 2022 годы.

Ранее, 6 июня, газета «Ведомости» сообщила, что в Министерстве юстиции указали: данная законодательная инициатива противоречит Конституции РФ. В ведомстве обратили внимание на то, что инициатива не соответствует ст. 57 Конституции («Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют»). Также в министерстве предложили отнести к отраслям, освобождающимся от налогообложения, высокие технологии, оборонный комплекс, образование и медицину.

При этом, как сообщили «Известиям» в Минюсте, претензий к доработанной версии нет: все замечания по проекту были урегулированы в координации с заинтересованными органами еще до рассмотрения инициативы на правительственной комиссии.

В апреле «Известия» изучили исследование Центра экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ, по результатам которого крупные предприятия могут пополнить бюджет за счет единовременного взноса на 470 млрд рублей. Так, это в 1,6 раз выше ожиданий Минфина, который рассчитывает получить от сбора 300 млрд.

Согласно исследованию, основную часть поступлений обеспечат отрасли по добыче и экспорту природных ресурсов, а также финансовые и страховые предприятия.