Минюст назвал проект о налоге на сверхприбыль противоречащим Конституции РФ

Законопроект о введении налога на сверхприбыль прошлых лет противоречит Конституции РФ. На это указали в Министерстве юстиции.

По данным газеты «Ведомости», Минюст согласовал проект, однако в заключении отметил некоторые спорные моменты. Так, в ведомстве обратили внимание на то, что использование сверхприбыли прошлых лет в качестве налоговой базы противоречит ст. 57 Конституции («Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют»).

В настоящий момент инициатива предусматривает взимание налога со сверхприбыли, полученной за 2021 и 2022 годы, когда законодательством было предусмотрено только взимание налога на прибыль налога с распределяемых дивидендов.

Кроме того, у Минюста возникли вопросы к принципу выбора отраслей, освобождаемых от налогообложения. К ним было предложено отнести, в частности, высокие технологии, оборонный комплекс, образование и медицину.

«Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными», — подчеркнули представители министерства.

Ранее, 31 мая, в Госдуму был повторно внесен законопроект о взимании налогов с доходов граждан РФ, которые уехали из страны, но продолжают работать на российские компании. На сегодняшний день резиденты платят налоги по ставке 13% и 15% с доходов от российских и иностранных источников. Нерезиденты отдают 30% с доходов от российских источников.