Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер-министр Кубы прибыл с визитом в Россию
Экономика
Минюст назвал проект о налоге на сверхприбыль противоречащим Конституции РФ
Армия
Штурмовики Су-25 отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении
Армия
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Происшествия
«Азовец» признался в расстреле машины в Мариуполе с мирными людьми
Армия
Российские силы отбили опорный пункт роты ВСУ на марьинском направлении
Армия
Силы ВДВ России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из БМД-4М
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве и еще двух областях
Армия
Россия сформирует новую воздушную армию против НАТО
Наука и техника
Apple представила операционную систему iOS 17
Армия
Группировка «Восток» поразила станцию РЭБ на запорожском направлении
Мир
AP заявило о ненасильственной смерти разведчика Ханссена

Минюст назвал проект о налоге на сверхприбыль противоречащим Конституции РФ

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект о введении налога на сверхприбыль прошлых лет противоречит Конституции РФ. На это указали в Министерстве юстиции.

По данным газеты «Ведомости», Минюст согласовал проект, однако в заключении отметил некоторые спорные моменты. Так, в ведомстве обратили внимание на то, что использование сверхприбыли прошлых лет в качестве налоговой базы противоречит ст. 57 Конституции («Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют»).

В настоящий момент инициатива предусматривает взимание налога со сверхприбыли, полученной за 2021 и 2022 годы, когда законодательством было предусмотрено только взимание налога на прибыль налога с распределяемых дивидендов.

Кроме того, у Минюста возникли вопросы к принципу выбора отраслей, освобождаемых от налогообложения. К ним было предложено отнести, в частности, высокие технологии, оборонный комплекс, образование и медицину.

«Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными», — подчеркнули представители министерства.

Частная инициатива: в российскую экономику планируют привлечь 10 трлн рублей
В правительстве отвели на это восемь лет

Ранее, 31 мая, в Госдуму был повторно внесен законопроект о взимании налогов с доходов граждан РФ, которые уехали из страны, но продолжают работать на российские компании. На сегодняшний день резиденты платят налоги по ставке 13% и 15% с доходов от российских и иностранных источников. Нерезиденты отдают 30% с доходов от российских источников.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023