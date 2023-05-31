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Правительство снова внесло законопроект о налоге для покинувших страну россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство РФ снова внесло в Госдуму законопроект о взимании налогов с доходов россиян, которые уехали из страны, но продолжают работать на российские компании. Документ опубликован в среду, 31 мая, в электронной базе нижней палаты парламента.

Из законопроекта следует, что налоги будут взимать по ставке 13 или 15% (последняя при доходе свыше 5 млн рублей в год) с доходов тех граждан РФ, кто после выезда за границу утратил налоговое резидентство, но остается штатным сотрудником дистанционно или фрилансером с заказчиками из России.

Так, правила для платящих налог на доходы физлиц (НДФЛ) по ставке 13% вступят в силу с 2024 года, а для тех, кто отдает 15%, — с 2025 года.

Для уплаты налога нужно соблюдение как минимум одного из условий: получатель — российский налоговый резидент, ему перечисляют плату на счет в российском банке или средства поступают от российских организаций. Нужно учитывать, что резидентство утрачивается, когда человек находится за границей более 183 дней в год.

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В настоящее время резиденты платят налоги по ставке 13 и 15% с доходов от российских и иностранных источников. Нерезиденты отдают 30% с доходов от российских источников.

Ранее, в апреле, в Госдуму был внесен законопроект для работающих из-за границы россиян. Тогда член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала инициативу чрезвычайно актуальной.

Еще в июле прошлого года Минфин предложил обязать работающих за рубежом граждан платить налоги в России. В ведомстве предлагали, чтобы выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относились к доходам от российских источников.

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