Минфин предложил проект налогообложения работающих за рубежом россиян

Министерство финансов России предложило обязать работающих в российских компаниях за рубежом граждан платить налоги в РФ дистанционно из-за рубежа. Ведомство разработало соответствующие поправки в проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», о чем стало известно во вторник, 26 июля.

«Выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников», — говорится в сообщении на сайте Минфина.

В министерстве предлагают упростить порядок предоставления социальных налоговых вычетов, возложить функции налоговых агентов на брокеров в отношении доходов физлиц по ценным бумагам, предоставить семьям с детьми, которые приобретают жилье с использованием господдержки, возможность учитывать при определении налоговой базы «произведенные одним или несколькими членами семьи расходы на его покупку пропорционально доли каждого члена семьи в собственности».

Право на это будет предоставляться в случае, когда в законодательстве, в частности региональном, в качестве условия предоставления господдержки определено выделение долей членам семьи.

«Сумму налогооблагаемого дохода можно будет уменьшить на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением имущественных прав, вместо получения имущественного налогового вычета (в пределах полученного дохода от продажи соответствующих имущественных прав)», — пояснили в ведомстве.

В этот же день Министерство финансов представило проект закона, предусматривающий ряд налоговых новаций, направленных на повышение эффективности налоговой системы. В частности, предлагается наделить ФНС России полномочиями утверждать порядок постановки и снятия с учета лиц в налоговых органах, а также внесения изменений в данные учета.

21 июня Минфин предложил дополнить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) тремя новыми льготами. Они позволят «повысить объективность и социальную справедливость», отметили разработчики.