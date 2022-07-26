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Разработан проект закона для роста эффективности налоговой системы

Минфин разработал проект закона для роста эффективности налоговой системы
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Министерство финансов России подготовило проект закона, предусматривающий ряд налоговых новаций, направленных на повышение эффективности налоговой системы. Об этом говорится 26 июля в сообщении на сайте ведомства.

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Так, в частности, предлагается наделить ФНС России полномочиями утверждать порядок постановки и снятия с учета лиц в налоговых органах, а также внесения изменений в данные учета. Кроме того, налоговая служба будет определять особенности учета крупнейших налогоплательщиков, в том числе устанавливать критерии их отнесения к такой категории.

Также предлагается закрепить в законе норму, согласно которой сотрудники российских компаний, работающие дистанционно из-за рубежа, будут обязаны платить налоги в РФ.

Проектом закона в части налога на добавленную стоимость освобождаются от НДС услуги застройщика, оказываемые на основании заключенного договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу застройщиком участнику долевого строительства нежилых помещений (в том числе гаражей и машиномест) в многоквартирном жилом доме.

В части налога на прибыль организаций, продлевается до 2030 года ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет в размере 3% и на этот же период продлевается 50-процентное ограничение по учету в текущем налоговом периоде убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах.

В налогообложении физических лиц исключается применение повышающего коэффициента при исчислении земельного налога при наличии договора о комплексном развитии застроенной территории, определяющего в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предельного срока застройки.

По налогу на доходы физических лиц сумму налогооблагаемого дохода можно будет уменьшить на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением имущественных прав, вместо получения имущественного налогового вычета (в пределах полученного дохода от продажи соответствующих имущественных прав).

Как ранее во вторник выяснили «Известия», Счетная палата России дала отрицательное заключение на законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц». Предлагалось увеличить НДЛФ для граждан, зарабатывающих более 50 млн рублей в год, до 18%.

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