Кардиолог перечислила неочевидные симптомы проблем с сердцем

Самыми известными признаками заболеваний сердца для большинства людей являются боль и одышка, однако стоит обращать внимание и на менее очевидные симптомы, рассказала 9 ноября врач-кардиолог, врач функциональной диагностики «СМ-Клиника» Мария Зебелян.

В качестве одного из них она назвала головную боль в затылочной области, которая может указывать на повышение артериального давления.

Также с проблемами сердца и, в особенности, с аритмией могут быть связаны головокружения и обмороки, добавила врач.

«При некоторых видах аритмий происходит неэффективное кровообращение, что ухудшает кровоснабжение головного мозга, вызывая головокружение и даже временную потерю сознания», — приводит ее слова «Газета.Ru».

О проблемах с сердцем может говорить и боль в верхней части живота, отметила Зебелян. Этот симптом не всегда связан с расстройствами желудочно-кишечного тракта, в некоторых случаях он указывает на сердечную боль.

Помимо этого, врач посоветовала внимательно относиться к таким образованиям, как ксантомы (желтоватые бляшки или подкожные узлы, возникающие из-за холестерина) и ксантелазмы — похожие образования в области век.

Они могут являться признаком высокого уровня холестерина в крови — гиперхолестеринемии, которая является фактором риска сердечных заболеваний, уточнила кардиолог.

Зебелян также назвала онемение ног, боль в икроножных мышцах при ходьбе и выпадение волос на ногах симптомами высокого холестерина и, вследствие этого, атеросклероза. По ее словам, данное заболевание затрагивает все артерии в организме и может означать пока еще не проявившиеся проблемы с артериями сердца.

В то же время, указанные симптомы не обязательно указывают на сердечные нарушения, поэтому в случае их возникновения следует обратиться за консультацией к врачу, заключила кардиолог.

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