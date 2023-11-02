Кардиолог предупредила об опасности корвалола

Кардиолог, терапевт, к.м.н., врач ультразвуковой диагностики Ольга Козлова предупредила об опасности корвалола. По ее словам, не стоит увлекаться корвалолом, валокордином и валосердином, поскольку у них есть ряд серьезных побочных эффектов.

В беседе с сайтом aif.ru в четверг, 2 ноября, специалист объяснила, что корвалол — не совсем растительный препарат, поскольку в его составе присутствует сильнодействующее вещество, потому с ним стоит быть осторожными. К этому препарату формируется зависимость.

Козлова отметила, что он действительно справляется с тревожностью и, получается, работает больше как успокоительное, однако не несет лечебной функции. Она призвала помнить о таком его доказанном побочном эффекте, как развитие деменции. Врач подчеркнула, что он не улучшает состояние и не снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Препараты растительные, типа боярышника и пустырника, могут приниматься пациентами самостоятельно, но при их приеме растет риск не распознать вовремя симптомы не просто психоэмоционального расстройства, когда в груди теснит, а нестабильной стенокардии.

1 ноября доцент кафедры психологии и неврологии в Университете Монаша в Австралии Мэтью Пейс опубликовал результаты исследования, которое доказало влияние фазы медленного сна на развитие деменции. Специалисты отмечают, что фаза медленного сна необходима для здоровья мозга, потому что именно на этом этапе происходит так называемая фильтрация нежелательных или вредных материалов.

В октябре британские ученые пришли к выводу, что быстрая ходьба способна снизить вероятность возникновения рака. Кроме того, она может снизить риск развития деменции на 71%, отмечает телеканал «360».

В сентябре заведующий приемным отделением госпиталя для ветеранов войн № 2 департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Кожухов в беседе с агентством городских новостей «Москва» посоветовал людям старше 50 лет заниматься профилактикой деменции. По его словам, лучшей профилактикой деменции является физическая активность и правильное питание с добавлением в рацион продуктов, богатых омега-3.

Также в сентябре врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что у физически активных людей гораздо больше шансов прожить дольше без проблем с памятью, пишет RT. По ее словам, также важно заниматься умственной активностью, например учить новые языки, читать стихи, собирать пазлы, разгадывать кроссворды.

В августе ученые из Миннесотского университета в Миннеаполисе заявили, что длительный прием препаратов от изжоги — ингибиторов протонной помпы, может существенно увеличить риск деменции. Согласно их выводам, при приеме ингибиторов протонной помпы более 4,4 года риск развития деменции увеличивается на 33%, пишет НСН.