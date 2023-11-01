Ученые связали сокращение фаз медленного сна с риском развития деменции

Доцент кафедры психологии и неврологии в Университете Монаша в Австралии Мэтью Пейс опубликовал результаты исследования, которое доказало влияние фазы медленного сна на развитие деменции. Об этом 30 октября сообщает CNN.

Ученые выяснили, что старение мозга имеет прямую взаимосвязь с сокращением глубоких стадий сна. Пейс отметил, что наиболее высокий риск развития деменции отмечался у людей, у которых с течением времени было более выражено снижение фазы медленного сна. Наблюдение велось в течение 17 лет, отмечает сайт kp.ru.

Специалисты отмечают, что фаза медленного сна необходима для здоровья мозга, потому что именно на этом этапе происходит так называемая фильтрация нежелательных или вредных материалов. Среди них — бета-амилоидный белок, который характерен для болезни Альцгеймера.

Как пишет «Ридус», это не первое исследование такого рода. Ранее ученые обнаружили, что сокращение стадии глубокого сна на 10% приводит к повреждению тканей, которые образуют связи между клетками мозга. Между тем эксперты подчеркивают, что до сих пор не доказано, что именно потеря медленного сна вызывает деменцию, а не наоборот.

30 октября поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» представил на форуме в Москве браслеты с QR-кодами, которые помогают искать пропавших людей с деменцией.

В августе ученые из Миннесотского университета в Миннеаполисе заявили, что длительный прием препаратов от изжоги — ингибиторов протонной помпы, может существенно увеличить риск деменции. Согласно их выводам, при приеме ингибиторов протонной помпы более 4,4 года риск развития деменции увеличивается на 33%, пишет НСН.

Ранее ученые из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона пришли к выводу, что сон более 6,5 часа вреден для пожилых людей, поскольку приводит к снижению когнитивных способностей. Также вреден сон длительностью менее 4,5 часа, отмечает телеканал «Звезда».