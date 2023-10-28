Кардиолог рассказал о способах борьбы с густой кровью

Для профилактики густой крови необходимо правильное и сбалансированное питание, рассказал врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.

Слишком густая кровь у человека может грозить инфарктом, тромбозом и инсультом, а наибольшую угрозу для здоровья представляет обезвоживание организма, приводит его слова «Российская газета».

Разжижать кровь не требуется, когда у человека нет показаний к антикоагулянтам, добавил Гаглошвили. В этом случае доктор рекомендует пить достаточное количество воды.

24 октября врач-невролог доктор медицинских наук Светлана Сергеева рассказала «Известиям», что развитие инсульта способны предотвратить определение и корректировка биологического возраста человека.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова назвала самые опасные для сердца и сосудов продукты. По ее словам, это пища с трансжирами, которые относят к самой вредной категории жиров, и солью.