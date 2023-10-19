Кардиолог перечислила вреднейшие продукты для сердца и сосудов

Трансжиры, циркулирующие в крови, повышают уровень «плохого» холестерина и увеличивают риск развития атеросклероза. Их относят к самой вредной категории жиров, рассказала 19 октября «Газете.Ru» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова.

«Трансжиры используются при производстве масложировой продукции (маргарин, спреды, заменители какао-масла и молочного жира), фастфуда (картофель фри, снеки, бургеры, попкорн), кондитерских изделий (шоколад, торты, печенье, конфеты). Относительно безопасным считается содержание не более 2 г транс-жиров на 100 г жиров в продукте питания», — поясняет медик.

По ее словам, производители зачастую пренебрегают этими цифрами. К тому же в попкорне, картофеле фри и других подобных продуктах просто невозможно посчитать количество трансжиров, поскольку их значения не указываются на упаковке. Кроме того, эту разновидность жиров также могут обозначать как сатуриновый, растительный, кулинарный, гидрогенизированный, модифицированный жиры и жир специального назначения, вводя в заблуждение потребителя.

Уровень «плохого» холестерина также повышают насыщенные жиры, содержащиеся в таких молочных продуктах, как жирные сорта сыра и творог, а еще в свинине, кондитерских изделиях, пальмовом и кокосовом маслах.

Между тем поваренная соль при чрезмерном употреблении в пищу опасна задержкой жидкости в организме, развитием отеков, гипертонической болезнью, а также заболеванием сердечно-сосудистой системы.

«Важно помнить, что 80% соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на «скрытую» соль. Это та соль, которая уже содержится в продуктах. Если учесть, что при приготовлении пищи мы подсаливаем, а часть людей еще и досаливает уже готовую пищу, то становится понятно, что ежедневное потребление уже превышает норму», — предупреждает врач.

По ее словам, много соли «прячется» в печенье, некоторых сухих завтраках, привычных закусках.

В список самых опасных продуктов для сердца и сосудов Бирюкова также включает сахар, из-за избыточного потребления которого нарушается обмен веществ, развиваются ожирение и дистрофия сердечной мышечной ткани. Медик также предостерегла от злоупотребления переработанными мясными продуктами и полуфабрикатами, которые содержат в себе ряд усилителей вкуса, консервантов, стабилизаторов в очень больших концентрациях.

Ранее, 17 октября, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», к.м.н. Екатерина Кашух рассказала об опасности традиционных завтраков для людей с повышенным артериальным давлением. По ее словам, речь идет о яичнице с беконом или блинчиках, в которых содержится много вредного холестерина.