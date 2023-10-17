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Врач указала на вред традиционных завтраков для сердечников

Врач Кашух: сердечникам не стоит есть на завтрак яичницу с беконом и блинчики
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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Kia Cheng Boon
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Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», к.м.н. Екатерина Кашух рассказала об опасности традиционных завтраков для людей с повышенным артериальным давлением.

В беседе с «Газетой.Ru» в понедельник, 16 октября, специалист отметила, что речь идет, например, о яичнице с беконом или блинчиках. В этом завтраке содержится много «вредного» холестерина, также такой завтрак ухудшает состояние сосудов и повышает риски сердечно-сосудистых осложнений.

По словам Кашух, для того чтобы снизить риск опасных осложнений гипертонии (инфаркта, инсульта) и поддержать здоровье сосудов, людям с повышенным артериальным давлением лучше употреблять меньше соли, а также снизить потребление промышленных десертов, сладких напитков и животных жиров, отмечает телеканал «360».

Врач указала на то, что диета для сердечников должна включать большое количество птицы, рыбы, овощей, цельнозерновых круп. Также стоит включить в рацион продукты, способствующие снижению артериального давления, пишет Pravda.Ru. Так, согласно современным исследованиям, для здоровья сердца полезны авокадо, листовая зелень, яблоки, голубика, жирные сорта рыбы, грецкие орехи, некоторые молочные продукты и нерафинированное оливковое масло, отмечает Life.ru.

Гастроэнтеролог добавила, что людям, страдающим от гипертонии, лучше всего включить в завтрак зелень (укроп, шпинат, листовой салат) с растительным маслом, орехами и семенами, а также красную рыбу с ломтиком цельнозернового хлеба, подсушенного в тостере или духовке, а также несладкий йогурт или кашу медленной варки, пишет RT.

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В июле ученые из Университета Помпеу Фабра в Барселоне и Парижского университета сообщили, что, согласно результатам исследования, завтрак до восьми часов утра может снизить риск развития сахарного диабета второго типа. По словам ведущего автора исследования Анны Паломар-Крос, с биологической точки зрения это имеет смысл, поскольку известно, что пропуск завтрака влияет на контроль уровня глюкозы и липидов, а также на уровень инсулина, сообщает «Ридус». Помимо этого, ученые обнаружили, что поздний ужин (после 22:00) увеличивает вероятность развития диабета, а более частое питание (около пяти раз в день) снижает.

В августе прошлого года кардиолог Светлана Павличенко рассказала, что содержащиеся в авокадо витамины и микроэлементы помогают работе сердца. В частности, авокадо содержит калий, который отвечает за проводимость нервных сигналов к сердечным мышцам.

Ранее к.м.н. Сергей Вялов предупредил, что бутерброды с сыром и маслом отрицательно сказываются на работе поджелудочной железы и сердца. Он пояснил, что такая пища содержит избыточное количество триглециридов и холестерина, сообщает телеканал «Звезда».

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