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Пентагон сообщил о нанесении удара по объекту КСИР в Сирии

Пентагон: США нанесли удар по объекту в Сирии, якобы используемому КСИР Ирана
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense
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США нанесли удар по объекту в Сирии, якобы используемому Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) и связанными с ним группировками. Об этом 8 ноября сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

«Сегодня по распоряжению президента [Джо] Байдена ВС США в целях самообороны нанесли на востоке Сирии удар по объекту, используемому КСИР и связанными с ним группировками», — говорится в заявлении.

Отмечается, что удар по складу с вооружениями был нанесен двумя истребителями F-15. По словам Остина, это было «ответом на серию атак против американских военнослужащих в Ираке и Сирии».

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Ранее, 6 ноября, телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что 45 американских военнослужащих пострадали при атаках по базам США на Ближнем Востоке.

31 октября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.

За день до этого американская база на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

28 октября военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии также была атакована беспилотниками. Это привело к взрывам внутри базы.

Пентагон 27 октября сообщил, что американские военные базы за последние 10 дней подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате ударов 26 октября по объектам, используемым КСИР, которые носили оборонительный для американской стороны характер, жертв нет.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в тот же день заявил, что авиаудары США по складам с оружием и боеприпасами в Сирии, принадлежащим, как утверждается, Корпусу стражей исламской революции, были предупреждающим сигналом для Тегерана.

27 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя обстрелы американских военных баз, что критическая напряженность провоцирует напряженность в более широком контексте в регионе. Вместе с тем он добавил, что опасения о возможности втягивания военных РФ в Сирии отсутствуют.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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