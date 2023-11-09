Реклама
Прямой эфир
Общество
МЧС предупредило о метели и сильном ветре на Камчатке
Мир
Путин прилетел в Казахстан для участия в переговорах с Токаевым
Мир
В минобороны ФРГ заявили о выводе военнослужащих и техники из Польши
Мир
Пентагон сообщил о нанесении удара по объекту КСИР в Сирии
Происшествия
Пепловый шлейф камчатского вулкана Шивелуч протянулся на 80 км
Мир
Трамп назвал своего возможного вице-президента на выборах в 2024 году
Мир
Экс-агент ЦРУ Джиральди рассказал об осознании США проигрыша на Украине
Армия
«Ланцет» уничтожил польскую гаубицу Krab ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на Зеленского
Общество
Вильфанд предупредил о сильных дождях в Москве с 12 ноября
Общество
Путин поручил привести в нормативное состояние федеральную трассу «Колыма»
Мир
ВКС РФ поразили пункт управления и укрытия боевиков в Сирии
Армия
Военные группировки «Восток» уничтожили до 145 солдат ВСУ

Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду почти на всей территории России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На 80–85% территории России ожидается теплая погода, которая сохранится до понедельника. Об этом в четверг, 9 ноября, в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До понедельника включительно на 80–85% территории страны ожидается теплая погода с температурой выше нормы, существенно выше нормы. Единственный регион, где будет холодно, — это Дальний Восток», — отметил он.

По словам специалиста, в Магаданской области, Якутии, Хабаровском крае ожидаются температуры на 2–4 градуса ниже нормы. На 4–6 градусов холоднее нормы будет в Забайкалье, Бурятии и Амурской области. В Якутию придут морозы до –32…–34 градусов, а в Забайкалье — до –17…–22.

В Красноярском крае, напротив, погода будет самой теплой относительно климатической нормы. По словам Вильфанда, в Таймырском Долгано-Ненецком и Туруханском районах температура будет выше на 12–14 градусов, чем обычно в это время года.

«Это значит, что ночью будет всего лишь –15 градусов вместо 25–28-градусных морозов», — пояснил научный руководитель.

Самый теплый воздух будет на юге страны, где температуры могут превысить климатическую норму на 6–8 градусов. Таким образом, в Краснодаре и Адыгее днем ожидается +15…+20 градусов, а на побережье Черного моря — до +18…+22.

Жары не будет: куда поехать отдыхать осенью
Пляжный сезон на исходе, и на последние месяцы года лучше планировать другие активности

Ранее, 8 ноября, европейская служба мониторинга Copernicus назвала октябрь 2023 года самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха составила +15,3 градуса. В центре также отметили, что самой высокой является средняя глобальная температура с января по октябрь этого года — на 1,43 градуса выше среднего доиндустриального периода 1850–1900 годов.

Также в центре погоды «Фобос» заявили, что ночь в Москве с 6 на 7 ноября стала самой теплой с 1954 года. Минимальная температура воздуха в столице составила +9,2 градуса. Предыдущий рекорд составил +6,3 градуса.

До этого, 2 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сентябрь 2023 года был самым жарким за весь период метеонаблюдений. Это связано с несколькими факторами, отметил специалист. Во-первых, это увеличивающееся содержание парниковых газов в атмосфере. Во-вторых, сильное увеличение температуры в экваториальных водах Тихого океана.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023