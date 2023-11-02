Сентябрь 2023 года стал самым жарким за весь период метеонаблюдений

Сентябрь 2023 года был самым жарким за весь период метеонаблюдений. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В 2023 году сентябрь был самым не просто теплым, жарким месяцем за весь период наблюдений, и это был просто аномальный месяц, средняя глобальная температура отличалась от нормы невероятно. <…> Средняя сентябрьская температура в Европе отличается от многолетних значений на 2,5 градуса. Это очень большая величина», — сказал Вильфанд.

Это связано с несколькими факторами, отметил специалист. Во-первых, это увеличивающее содержание парниковых газов в атмосфере. Во-вторых, сильное увеличение температуры в экваториальных водах Тихого океана.

«Еще один необычный эффект связан с сильнейшим уменьшением ледовитости в Антарктике. По разным сценариям, в Арктике ледовитость существенно уменьшается, даже по разным оценкам, во второй половине нынешнего века, к концу века, прогнозируется свободное судоходство по Северному Ледовитому океану, даже на полюсе прогнозируется, что льда не будет», — сказал метеоролог.

При этом уже 1 ноября Роман Вильфанд сообщил, что в этот день температура воздуха в Москве повысилась примерно до +13 градусов, побив рекорд 1934 года на 1,5 градуса.