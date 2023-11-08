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Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений

Copernicus: октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом 8 ноября сообщила европейская служба мониторинга Copernicus.

Средняя температура воздуха в октябре текущего года составила +15,3 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году, тогда значение было ниже на 0,4 градуса.

«За текущий календарный год, с января по октябрь, средняя глобальная температура в 2023 году является самой высокой за всю историю наблюдений: на 1,43 градуса выше среднего доиндустриального периода 1850–1900 годов», — говорится в сообщении службы мониторинга.

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Днем ранее сообщалось, что в Москве ночь на 7 ноября стала самой теплой с 1954 года. Минимальная температура воздуха в столице составила +9,2 градуса, что превысило существовавший рекорд.

До этого, 2 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сентябрь 2023 года был самым жарким за весь период метеонаблюдений. Это связано с несколькими факторами, отметил специалист. Во-первых, это увеличивающее содержание парниковых газов в атмосфере. Во-вторых, сильное увеличение температуры в экваториальных водах Тихого океана.

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