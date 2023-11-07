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Ночь на 7 ноября стала самой теплой в Москве с 1954 года

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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В Москве прошедшая ночь стала самой теплой с 1954 года. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста в беседе с «РИА Новости», минимальная температура воздуха в столице составила +9,2 градуса, тем самым побив рекорд 1954 года.

«Прошедшая ночь в Москве, по предварительным данным, стала самой теплой за всё время наблюдений за погодой в столице», — подчеркнул метеоролог.

Предыдущий рекорд принадлежат дате 7 ноября 1954 года, когда столбики термометров не опустились ниже +6,3 градуса, уточняет RT.

Метеоролог в своем Telegram-канале также рассказал, что во вторник столица будет ощущать влияние тыловой части циклона, уходящего на северо-восток европейской части России. в этой связи в столичном регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди. В Москве температура воздуха составит +9…+11 градусов, отмечает сайт kp.ru. В Подмосковье столбики термометров покажут до +6…+11 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает телеканал «360».

В среду, 8 ноября, в регионе ожидаются кратковременные осадки и температура воздуха до +7…+9 градусов.

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6 ноября Леус отмечал, что в столице зафиксировали одну из самых теплых в истории первых пятидневок ноября. Средняя температура воздуха на базовой метеостанции столицы ВДНХ составила +7,24 градуса, уточняет РИАМО.

В тот же день Михаил Леус предположил, что ноябрь 2023 года может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Средняя температура с начала месяца на базовой метеостанции Москвы в ВДНХ уже выше прошлого рекордно теплого ноября 2013 года, сообщает Pravda.Ru.

1 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице было зафиксировано повторение температурного рекорда 1934 года. Температура воздуха добралась до отметки в +12,6 градуса, сообщает телеканал «Звезда». На следующий день был побит температурный рекорд 2 ноября. Столбики термометров поднялись до отметки в +13,3 градуса, пишет НСН.

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