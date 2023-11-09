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В МИД РФ назвали тупиковой украинизацию повестки в ЮНЕСКО

В МИД РФ считают, что навязчивая украинизация повестки ведет ЮНЕСКО в тупик
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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ЮНЕСКО растрачивает свои ресурсы вместо решения насущных вопросов, поддерживая политику украинизации повестки, что ведет ее в тупик. Об этом 8 ноября заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин во время своего выступления на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

«Навязчивая, замешанная на лжи и злобе украинизация повестки ведет ЮНЕСКО в тупик, она отвлекает ресурсы от решения насущных вопросов в сферах компетенции организации», — подчеркнул Панкин.

Замминистра отметил, что в международных отношениях происходят попытки подменить ооноцентричную архитектуру мироустройства так называемым порядком, основанным на правилах. По его мнению, они привели к системному кризису, затронувшему, в том числе площадку ЮНЕСКО.

«Виной тому пресловутые двойные стандарты, избирательный подход и просчеты», — отметил он.

Панкин заявил, что такие «международные сюжеты», как кровопролитие, жертвы и гуманитарный кризис на палестинских территориях искусственно уходят на второй план и «ретушируются», а другие, наоборот, раздуваются.

Он выразил поддержку России арабской инициативы и подготовленного проекта резолюции по Ближнему Востоку, добавив, что страна будет соавтором такого проекта.

Панкин также осудил разделение журналистов, учащихся, культурного и природного наследия на достойных и не достойных содействия и внимания, на своих и чужих.

Замглавы МИД РФ считает, что многолетний кадровый географический перекос в пользу тех, «кто привык смотреть на остальной мир свысока — с позиций комфорта и доминирования» может навредить организации.

«Сейчас как никогда раньше необходимо вернуться к соблюдению буквы и духа устава ЮНЕСКО, укреплять подлинную многосторонность, двигаясь вперед на основе баланса интересов, уважения цивилизационного разнообразия и суверенного равенства государств. О том, что такой профессиональный взаимовыгодный диалог возможен, свидетельствуют итоги 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде», — заявил он.

По его мнению, возможности по внесению полезного вклада в общую работу, а также финансовая ответственность должны быть едиными для всех

«Конечно, недопустимо злоупотребление при допуске дипломатов и экспертов к деятельности организации, когда они месяцами ждут выдачи виз страны-хозяйки Франции», — заключил он.

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Ранее в этот день Панкин выразил намерение обсудить несвоевременную или полную невыдачу виз делегатам из РФ на встрече с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. Встреча также будет посвящена сотрудничеству России с ЮНЕСКО и ряду имеющихся проблем.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «бескультурьем» отказ Франции выдавать визы российским делегатам. По ее словам, в рамках взаимодействия с организацией такие случаи стали происходить уже на регулярной основе.

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