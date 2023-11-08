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Постпредство РФ при ЮНЕСКО обсудит невыдачу виз делегатам

Постпредство: Панкин обсудит с главой ЮНЕСКО невыдачу виз делегатам РФ
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Фото: TASS/Zuma
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Глава российской делегации и замминистра иностранных дел России Александр Панкин на встрече с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле намерен поставить вопрос о невыдаче виз делегатам из РФ. Об этом 8 ноября сообщили «РИА Новости» в российском постпредстве при организации.

«На завтра запланирована встреча главы делегации, замминистра иностранных дел Александра Панкина с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. На этой встрече будет обсужден ряд вопросов, включая сотрудничество России с ЮНЕСКО, а также имеющиеся проблемы <...>», — сообщили в представительстве.

Важнейшей проблемой для обсуждения несвоевременная или полная невыдача виз членам российской делегации.

При этом в постпредстве подчеркнули, что РФ, несмотря на все трудности, полноформатно участвует в работе 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Работа ведется в рамках профильных комиссий и комитетов по всем вопросам, которые стоят на повестке дня, добавили в представительстве.

Осеннее обострение: Франция сорвала участие России в конференции ЮНЕСКО
Париж не выдал визы представителям делегации РФ

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала невыдачу виз двух членам делегации РФ для участия 42-й конференции ЮНЕСКО «абсолютным бескультурьем». Дипломат подчеркнула, что подобные случаи с разными категориями российских дипломатов со стороны ЮНЕСКО стали происходить уже на регулярной основе.

Днем ранее Захарова подчеркнула, что Франция сорвала участие России в 42-й сессии конференции ЮНЕСКО в Париже. Захарова отметила, что во Францию не допустили директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова, ответственного секретаря комиссии Татьяну Довгаленко, а также сотрудника комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, который отвечает за вопросы коммуникации и информации.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что выдачу виз задержали ровно настолько, чтобы представители страны не смогли вовремя присутствовать на конференции, указав на самоуправство и нарушение международных норм со стороны Парижа.

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