Захарова назвала бескультурием невыдачу виз Парижем делегации РФ на сессию ЮНЕСКО

Невыдача Францией виз двум членам российской делегации для участия в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО — это полное бескультурье. Об этом 8 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Бескультурье, я так считаю. Абсолютное бескультурье», — заметила она в эфире радио Sputnik.

Дипломат подчеркнула, что подобные случаи с разными категориями российских дипломатов со стороны ЮНЕСКО стали происходить уже на регулярной основе.

«Подпадают под это те, кто занимается вопросами сохранения культурного наследия, образования. <...> Каким-то категориям, каким-то представителям в принципе не выдают [визы], причем не потому, что они в каких-то черных списках, под санкциями, просто не выдают без объяснения причин. Кому-то, например, Татьяне Довгаленко — она ответственный секретарь комиссии, — дали в такие временные параметры, когда успеть нельзя», — рассказала Захарова.

Представитель МИД РФ указала, что Париж нарушил свою прямую обязанность как принимающая сторона.

Ранее, 7 ноября, Захарова заявила, что Франция сорвала участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже из-за невыдачи виз представителям российской делегации. Дипломат сообщила, что во Францию не допустили директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова, ответственного секретаря комиссии Татьяну Довгаленко, а также сотрудника комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, который отвечает за вопросы коммуникации и информации.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что выдачу виз задержали ровно настолько, чтобы представители страны не смогли вовремя присутствовать на конференции, указав на самоуправство и нарушение международных норм со стороны Парижа.

До этого, 15 августа, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон отказал представителям России в визах на мероприятия по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По его словам, США используют свое председательство в АТЭС для дискриминации участия российской стороны в работе форума.

29 сентября Захарова заявила, что Россия настаивает на том, чтобы смысл работы АТЭС не извращался и каждая страна несла свои обязательства.