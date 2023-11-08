Правительство предложило повысить пошлину за оформление загранпаспорта на 20%

Правительство России предложило поднять пошлину за оформление заграничного паспорта с 5 тыс. до 6 тыс. рублей. Такое предложение содержится в поправках в Налоговый кодекс, внесенных в Госдуму 8 ноября.

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта. Предполагается, что размер пошли вырастет с 1 января 2024 года.

Также кабмин предложил повысить стоимость оформления загранпаспорта детям с 2,5 тыс. до 3 тыс. рублей, вида на жительство иностранному гражданину с 5 тыс. до 6 тыс. рублей, регистрацию иностранца по месту жительства с 350 до 420 рублей и разрешения на временно проживание с 1600 до 1920 рублей.

Ранее, 21 сентября, МИД РФ предложил повысить цену оформления загранпаспорта за рубежом и в целом проиндексировать консульские услуги за рубежом. Предполагается повышение цены оформления обычного документа сроком на пять лет с $30 до $35, а биометрического, который действует 10, с $80 до $90.

В мае депутаты Госдумы приняли в третьем и заключительном чтении законопроект, которым закрепляются основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Согласно утвержденным правилам, причинами для того, чтобы документ утвердили таковым, будут считаться его утрата, изменение владельцем фамилии, имени или отчества, а также сведений о его дате или месте рождения, изменение пола, а также истечение срока его действия.