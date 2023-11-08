Поезд Деда Мороза впервые остановится в Глазове в 2023 году
В 2023 году поезд Деда Мороза впервые сделает остановку в городе Глазове в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Свой новогодний рейс из Великого Устюга поезд начнет 11 ноября. Он будет курсировать по городам страны до 13 января. Поезд прибудет на станцию Глазов 20 ноября в 20:00 по местному времени», — говорится в сообщении властей в соцсети «ВКонтакте».
Как уточняет ИА «Сусанин», на вокзале в Глазове для горожан организуют праздничную программу. Также они смогут посетить поезд и посмотреть спектакль в новом вагоне.
Дед Мороз вместе со Снегурочкой и сказочными помощниками отправится в передвижной резиденции в путешествие по всей России. Поезд состоит из вагонов для игр и квестов, вагонов-ресторанов, вагона-лавки с северными сувенирами и вагоном, в котором размещается приемная волшебника.