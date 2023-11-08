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В Швеции умертвили более миллиона кур из-за заражения
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В Швеции умертвили более миллиона кур из-за заражения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Крупнейший производитель яиц в Швеции CA Cedergren умертвил более миллиона кур из-за заражения сальмонеллезом. Об этом 8 ноября сообщил портал Via TT.

Инфекцию обнаружили в яйцах в декабре 2022 года, после чего было зафиксировано несколько вспышек заболевания среди людей. Компания намеревалась провести чистку фабрики в Мёнстеросе и забить меньшее количество куриц, однако это не позволило избавиться от заражения.

В итоге шведское сельскохозяйственное агентство предписало уничтожить всех птиц на территории предприятия, то есть 1 182 500 кур, что составляет около 20% от общего поголовья в Швеции.

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Ранее, 15 августа, в Татарстане сняли с продажи более 300 тыс. куриных яиц, которые были произведены на птицефабрике «Башкирская». Причиной стала вспышка птичьего гриппа, зафиксированная на предприятии.

До этого, 3 августа, на Сахалине после вспышки птичьего гриппа усилили меры биологической защиты. В островном регионе выявили очаги заражения. Карантин ввели на морском побережье Корсаковского и Долинского районов.

В мае врач-эндокринолог, к.м.н. Оксана Михалева рассказала об опасных последствиях употребления сырых яиц. По ее словам, это грозит заражением сальмонеллезом, дисфункцией ЖКТ, развитием гнилостных процессов в кишечнике и другими неприятными последствиями.

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