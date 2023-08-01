Карантин по птичьему гриппу ввели в Сахалинской области

Карантин по птичьему гриппу ввели в Корсаковском районе Сахалинской области. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на указ и.о. губернатора Сергея Байдакова.

Эпизоотическим очагом признали территорию побережья залива Анива. В зону наблюдения в 10 км от очага вошли села Муравьево, Новиково и Береговое.

На период действия карантина запрещено лечение больных птиц, ввоз и вывоз инкубационных яиц и птиц. Также нельзя перемещать и перегруппировывать птиц, вести убой птиц в целях употребления их в пищу.

Ранее карантин ввели на территории Долинского района Очагом признали устье реки Найба.