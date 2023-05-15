Врач рассказала об опасных последствиях употребления сырых яиц

Употребление сырых яиц грозит заражением сальмонеллезом, дисфункцией желудочно-кишечного тракта, развитием гнилостных процессов в кишечнике и другими неприятными последствиями. Об этом «Известиям» 15 мая рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

В первую очередь она отметила, что при употреблении сырых яиц существует риск заражения патогенными бактериями. В частности, птицы нередко бывают заражены сальмонеллой и передают ее своему потомству.

«На современных птицефабриках используют антибиотики для профилактики заражения сальмонеллезом, поэтому риск получить эту инфекцию при употреблении сырых яиц небольшой. Однако если вы видите, что скорлупа яиц загрязнена птичьим пометом, или покупаете яйца с рук, то употреблять их сырыми очень опасно», — предупредила Михалева.

Даже если яйца не заражены бактериально, употреблять их сырыми, по словам врача, всё равно не стоит, так как такой продукт очень плохо переваривается в желудочно-кишечном тракте, и белок из него практически не усваивается.

«Употребление сырых яиц может привести к дисфункции желудочно-кишечного тракта, чувству тяжести в животе, болям, диспепсии, а при регулярном употреблении стать причиной развития гнилостных процессов в кишечнике и изменений микробиоценоза кишечной флоры. А вот денатурированный белок приготовленного яйца очень хорошо усваивается и полезен для нашего организма», — подчеркнула Михалева.

10 мая Михалева рассказала, что употребление в пищу мяса с кровью может привести к заражению сальмонеллезом, кишечной палочкой и паразитарными заболеваниями. Также, по ее словам, существует риск нарушения пищеварения.