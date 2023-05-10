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Врач предупредила о риске заражения паразитами из-за мяса с кровью

Диетолог Михалева: употребление мяса с кровью может привести к паразитарным заболеваниям
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Употребление в пищу мяса с кровью может привести к заражению сальмонеллезом, кишечной палочкой и паразитарными заболеваниями. Об этом «Известиям» 10 мая рассказала врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Как отметила врач, та часть мяса, где осталась кровь, по сути является сырой. Соответственно, в ней могут присутствовать болезнетворные бактерии, которые должны погибать при достаточной термической обработке.

«Даже если мясо от проверенного поставщика, в норме там всегда содержится небольшое количество микроорганизмов. А вот если поставщик ненадежный, то микробы могут оказаться намного более опасными, чем обычные комнатные бактерии. В частности, при недостаточной термической обработке такого мяса есть риск заражения сальмонеллезом (опасная кишечная инфекция), кишечной палочкой и гельминтозами (группа паразитарных заболеваний), если мясо содержало личинки гельминтов», — рассказала Михалева.

Также, по ее словам, при употреблении мяса с кровью существует риск нарушения пищеварения.

«Недостаточно приготовленное мясо тяжело переварить, так как белок в нем более плотный и не потерял свою третичную структуру. Поэтому людям со слабым пищеварением такие продукты лучше в пищу не употреблять», — подчеркнула эндокринолог.

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27 апреля врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала «Известиям», что алкоголь оказывает негативное влияние на весь организм, в том числе на желудочно-кишечный тракт и почки, а в сочетании с жирным мясом повышает риск повреждения поджелудочной железы, добавила она.

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