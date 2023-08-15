Более 300 тыс. яиц из Башкирии сняли с продажи в Татарстане

В Татарстане сняли с продажи более 300 тыс. куриных яиц, которые были произведены на птицефабрике «Башкирская». Причина в том, что на этом предприятии зафиксировали вспышку птичьего гриппа.

В пресс-службе республиканского управления Россельхознадзора ИА «Татар-информ» рассказали, что те яйца, которые находились на складе, опечатали. Теперь всю продукцию отправят собственнику для ее уничтожения.

Госкомитет Башкирии по ветеринарии ранее сообщил, что на АО «Птицефабрика «Башкирская» начался падеж птиц. 10 августа научно-производственная ветеринарная лаборатория выявила вирус высокопатогенного гриппа птиц. Для подтверждения диагноза материал отправили в лабораторию Владимира. Там также был получен положительный результат.

Птицефабрику признали очагом заболевания, в угрожаемую зону включили населенные пункты Башкирии, расположенные в радиусе 5 5 км.

Ранее, 3 августа, сообщалось, что на Сахалине после вспышки птичьего гриппа усилены меры биологической защиты. В островном регионе выявили очаги заражения. Карантин ввели на морском побережье Корсаковского и Долинского районов.