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Цена нефти марки Brent упала ниже $81 за баррель впервые с 24 июля

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Фото: REUTERS/Jussi Rosendahl
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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $81 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE за 8 ноября.

По данным на 13:18 мск, цена январского фьючерса составила $80,95 за баррель. Котировки опустились до значений 24 июля. Дневное падение составило 0,747%.

В то же время январский фьючерс на нефть марки WTI опустился на 0,69% – до $76,63 за баррель.

Конфликт и интерес: цена на нефть может вырасти до $100 из-за войны в Газе
Насколько и при каких условиях возможно повышение котировок

Накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе опустилась ниже $84 за баррель. Это произошло впервые с 6 октября. При этом фьючерс на топливо марки WTI с поставкой в январе снижался на 1,02% – до $79,62 за баррель.

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова объяснила «Известиям», что к снижению нефтяных котировок привела неуверенность инвесторов в завершении ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в США.

Ранее, 31 октября, замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил «Известиям», что цена нефти марки Brent уже в ноябре может подняться выше уровня $100 — такой сценарий допустим при условии обострения палестино-израильского конфликта, включения в него новых сторон, а также атак на месторождения Ближнего Востока.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 9 октября отмечал, что нефтяной рынок отреагировал ростом на эскалацию конфликта в Израиле. В тот день на торгах в Азии нефтяные котировки подскочили на 4%. Баррель Brent подорожал до $87,47, WTI – до $85,86, указал он.

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