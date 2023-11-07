Эксперт объяснила падение стоимости американской нефти WTI и спрогнозировала цены

Стоимость американской нефти WTI упала ниже $80 за баррель впервые с конца августа, следует из опубликованных данных на сайте лондонской биржи ICE. Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова объяснила «Известиям» 7 ноября, что неуверенность инвесторов в завершении ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в США привела к снижению нефтяных котировок.

По состоянию на 13:09 мск, цена декабрьских фьючерсов на нефть WTI достигла $79,24 за баррель, январских фьючерсов на нефть сорта Brent — $83,5 за баррель.

Веретенникова напомнила, что 5 ноября Россия и Саудовская Аравия заявили о продлении до конца года сокращения по добыче нефти. Так, Россия уменьшает на 500 тыс. баррелей в сутки добычу, а экспорт — на 300 тыс. баррелей в сутки. В свою очередь, Эр-Рияд продолжит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Такие меры предприняты для поддержания стабильности нефтяного рынка, уточнила эксперт.

«Учитывая обострение ситуации на Ближнем Востоке и возможное возникновение угрозы поставок, вчера цена на нефть позитивно реагировала на эти новости. Но неуверенность инвесторов в завершении ужесточения ДКП в США перевесила и привела к снижению нефтяных котировок. Учитывая опасения по поводу замедления экономики США, инвесторы пристально следят за комментариями представителей ФРС (Федеральной резервной системы. — Ред.), пытаясь предугадать дальнейшие ее действия», — рассказала аналитик.

Она обратила внимание на заявление главы Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари о том, что борьба с инфляцией еще далеко не окончена. Кроме того, он не исключил дальнейшие жесткие шаги. Это вызвало опасения по поводу снижения спроса на нефть, добавила Веретенникова. По ее словам, важным для инвесторов станет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла и его комментарии относительно дальнейших действий ФРС в области ключевой ставки.

«Также поддержку нефтяным котировкам оказывал растущий в последние месяцы импорт сырой нефти Китаем (в октябре вырос до 48,97 млн т — это на 7% [больше] по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым высоким уровнем с августа). Это эквивалентно примерно 11,6 млн баррелей в день. Увеличение произошло благодаря тому, что частным нефтеперерабатывающим предприятиям было предоставлено больше разрешений на импорт. Сейчас же правительство заявило нефтепереработчикам, что квоты больше не будут выдаваться. Что может свидетельствовать о том, что спрос на нефть со стороны Китая начнет сокращаться», — сказала эксперт.

Как объяснила аналитик, дальнейшая динамика цены на нефть будет определяться многими факторами, среди которых — политика ФРС, геополитическая обстановка, политика властей Китая и прочее. В связи с этим делать прогнозы на конец года сложно, однако диапазон цены по Brent может составить $80–90 за баррель, WTI — $74–84, если не произойдет шоковых событий, заключила Веретенникова.

Ранее, в конце октября, доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов рассказал «Известиям», что в случае включения в конфликт Израиля и ХАМАС соседних Сирии, Ливана или Египта в ноябре стоимость нефти может подняться до уровня $120 за баррель. Если же эскалация конфликта дойдет до уровня участия в нем Ирана, то это приведет к рискам для сохранения возможности транспортировки нефти в Ормузском проливе и подорожанию сырья к уровню $150 за бочку, предположил он.