Цена нефти Brent опустилась ниже $84 за баррель впервые с 6 октября
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе опустилась ниже $84 за баррель впервые с 6 октября. Об этом 7 ноября свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
На 11:03 мск цена нефти Brent опустилась на 1,54% и составила $83,9 за баррель.
Далее, к 11:20 мск, фьючерс на Brent замедлил снижение до $83,93 (-1,5%). В то время как фьючерс на топливо марки WTI с поставкой в январе снижался на 1,02% — до $79,62 за баррель.
Ранее, 31 октября, замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил «Известиям», что цена нефти марки Brent уже в ноябре может подняться выше уровня $100 — такой сценарий допустим при условии обострения палестино-израильского конфликта, включения в него новых сторон, а также атак на месторождения Ближнего Востока.
До этого, 10 октября, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что из-за палестино-израильского конфликта могут вырасти цены на нефть. Цены на газ уже выросли из-за остановки Израилем месторождения «Тамар»: так, в Европе они достигли уже $500 за баррель, резюмировал он.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 9 октября отмечал, что нефтяной рынок отреагировал ростом на эскалацию конфликта в Израиле. В тот день на торгах в Азии нефтяные котировки подскочили на 4%. Баррель Brent подорожал до $87,47, WTI — до $85,86, указал он.