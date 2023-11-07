Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Российская орбитальная станция после запуска сможет работать до 50 лет
Общество
Росавиация допустила рост пассажиропотока в 2024 году до 104 млн человек
Общество
Олег Царёв дал первые комментарии после покушения
Политика
Политолог допустил государственный переворот на Украине
Недвижимость
Bloomberg сообщило о падении интереса россиян к недвижимости в Дубае
Общество
Выставку «Россия» на ВДНХ за первые три дня посетило почти 450 тыс. человек
Мир
В Южной Осетии исключили тенденцию к эскалации обстановки на границе с Грузией
Экономика
Повреждение кабеля «Ростелекома» в Финском заливе не повлияло на связь
Политика
Песков заявил о продолжении контактов России с Израилем и Палестиной
Мир
Премьер Румынии назвал угрозу ЕС в случае ослабления поддержки Киева
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $84 за баррель впервые с 6 октября
Экономика
В МВФ смоделировали распад мировой экономики на два торговых блока
Политика
Путин проведет переговоры с Токаевым в ходе визита в Казахстан

Цена нефти Brent опустилась ниже $84 за баррель впервые с 6 октября

0
Фото: Global Look Press/Han Yan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе опустилась ниже $84 за баррель впервые с 6 октября. Об этом 7 ноября свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

На 11:03 мск цена нефти Brent опустилась на 1,54% и составила $83,9 за баррель.

Далее, к 11:20 мск, фьючерс на Brent замедлил снижение до $83,93 (-1,5%). В то время как фьючерс на топливо марки WTI с поставкой в январе снижался на 1,02% — до $79,62 за баррель.

Конфликт и интерес: цена на нефть может вырасти до $100 из-за войны в Газе
Насколько и при каких условиях возможно повышение котировок

Ранее, 31 октября, замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил «Известиям», что цена нефти марки Brent уже в ноябре может подняться выше уровня $100 — такой сценарий допустим при условии обострения палестино-израильского конфликта, включения в него новых сторон, а также атак на месторождения Ближнего Востока.

До этого, 10 октября, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что из-за палестино-израильского конфликта могут вырасти цены на нефть. Цены на газ уже выросли из-за остановки Израилем месторождения «Тамар»: так, в Европе они достигли уже $500 за баррель, резюмировал он.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 9 октября отмечал, что нефтяной рынок отреагировал ростом на эскалацию конфликта в Израиле. В тот день на торгах в Азии нефтяные котировки подскочили на 4%. Баррель Brent подорожал до $87,47, WTI — до $85,86, указал он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023