Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до $100 из-за палестино-израильского конфликта

Цена нефти марки Brent уже в ноябре может подняться выше уровня $100 — такой сценарий допустим при условии обострения палестино-израильского конфликта, включения в него новых сторон, а также атак на месторождения Ближнего Востока, заявил «Известиям» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

С ним согласен доцент Финансового университета при правительстве, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов. По его мнению, в случае включения в конфликт Израиля и ХАМАС приграничных Сирии, Ливана или Египта, уже в ноябре стоимость нефти может подняться до уровня $120 за баррель.

«Если же эскалация конфликта дойдет до уровня участия в нем Ирана (например, в виде запуска ракет с иранской территории в сторону Израиля), то это приведет к рискам сохранения возможности транспортировки нефти в Ормузском проливе и подорожанию сырья к уровню $150 за бочку. Эти сценарии возможны в случае начала ЦАХАЛ полномасштабной операции по захвату сектора Газа», — отметил Андрианов.



27 октября Израиль нанес по сектору Газа один из сильнейших ударов с начала обострения палестино-израильского конфликта — в анклаве оказались полностью парализованы система связи и интернет. После этого в ЦАХАЛ заявили, что израильская сторона расширяет наземную операцию в Газе. На фоне заявлений об эскалации конфликта в тот же день черное золото за 15 минут подорожало на 3%, превысив уровень в $90,5 за бочку.

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Конфликт и интерес: цена на нефть может вырасти до $100 из-за войны в Газе