Эксперт назвал правила перевозки горнолыжного инвентаря в самолете и поезде

Директор по продукту сервиса «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон 8 ноября рассказал «Известиям» о правилах перевозки спортивного инвентаря для горнолыжного спорта в самолетах и поездах.

Он отметил, что авиакомпании зачастую предоставляют возможность бесплатного провоза комплекта спортивного оборудования в период горнолыжного сезона. Однако детали лучше уточнить у перевозчика заранее.

«И заранее предупредите о том, что планируете провоз спортивного инвентаря, потому что его провоз возможен только при наличии свободных мест. Забронируйте его за 2-3 суток до вылета по телефону горячей связи вашей авиакомпании или через сайт (если ваша компания-перевозчик предоставляет такую возможность)», — посоветовал Абрамзон.

Также эксперт обратил внимание, что, удобнее упаковать весь инвентарь в один чехол, однако в таком случае нужно быть осторожнее с весом.

«Зачастую авиакомпании ставят ограничение на провоз горнолыжного оборудования в качестве негабаритного багажа — 23 кг и 203 см в длину. Накануне поездки измерьте и взвесьте ваш инвентарь, чтобы не попасть в неудобную ситуацию. Заранее изучите требования вашей авиакомпании, некоторые перевозчики требуют упаковать ботинки отдельно от лыж или сноуборда», — предупредил он.

Кроме того, Абрамзон посоветовал приезжать в аэропорт заранее, так как потребуется больше времени на регистрацию и сдачу багажа. В аэропорту прибытия получать свои лыжи или сноуборд тоже придется отдельно — в отделе выдачи негабаритного багажа.

Также эксперт «Яндекс Путешествия» назвал правила провоза спортивного инвентаря в авиакомпаниях, которые в основном действуют с ноября по апрель (на время горнолыжного сезона), но в некоторых авиакомпаниях эти правила распространяются на весь год.

«Аэрофлот»

Авиакомпания предоставляет бесплатно одно дополнительное место багажа для провоза одного комплекта снаряжения при наличии свободной багажной емкости общим весом до 23 кг, габариты не учитываются. Акция продлится до 15 апреля и распространяется на тарифы, включающие багаж.

S7 Airlines

Помимо багажа можно взять на борт один комплект спортивного оборудования. Условия провоза зависят от тарифа. Нормы общего веса инвентаря: 23 кг для тарифа Эконом Standard, 32 кг — для тарифа Эконом Plus и всех тарифов бизнес-класса. Если инвентарь весит тяжелее, придется доплатить. При этом нет ограничений по габаритам.

По тарифу Эконом Basic багаж не включен, поэтому провоз снаряжения будет платным, стоимость аналогична одному месту багажа, она варьируется, поэтому уточняйте на сайте в разделе бронирований. Действует ограничение — 23 кг, если инвентарь тяжелее — возьмут дополнительную плату.

Уральские авиалинии

Пассажирам можно бесплатно провозить один комплект снаряжения дополнительно к основному багажу. Это касается всех тарифов кроме «Промо», по нему провоз багажа платный — от 2 800 рублей. На провоз оборудования действуют ограничения: масса снаряжения должна быть не больше 23 кг, а габариты по сумме трех измерений — меньше 350 см.

«Победа

Провоз спортивного инвентаря платный — от 1 499 рублей за комплект на внутренние рейсы. Для тарифов, включающих два места багажа, одно из них можно заменить на провоз горнолыжного оборудования. Ограничения: для тарифа «Выгодный»: вес до 10 кг, размер не более 203 см по сумме трех измерений, для тарифа «Максимум»: вес до 20 кг, размер не более 203 см по сумме трех измерений.

Utair

Бесплатно провозить спортивный инвентарь могут пассажиры с тарифами «Премиум» или «Евробизнес» или участники программы лояльности с уровнем Gold и Silver. Для остальных пассажиров провоз горнолыжного снаряжения платный — от 1 499 рублей для внутренних рейсов и от 3 000 рублей для международных. Один комплект оборудования должен весить менее 20 кг, при этом он может состоять из двух багажных мест, например, чехол с парой лыж и чехол с ботинками.

Провоз оборудования в поезде

Как рассказал Абрамзон, РЖД установили правила провоза горнолыжного оборудования, которые действуют и для другого спортивного инвентаря весь год. Так, сноуборды и лыжи перевозятся бесплатно во всех вагонах. Исключения составляют жесткие вагоны с местами для сидения, вагоны в мотор-вагонном подвижном составе с местами для сидения. Действует ограничение на количество — не более одной пары лыж или одного сноуборда на пассажира.

«Расположить инвентарь можно в местах для ручной клади или непосредственно с пассажиром, который его провозит. При этом ваше снаряжение не должно мешать другим пассажиром, пачкать вагон или загораживать выходы из вагона (в том числе и аварийные)», — подытожил специалист.

Самыми популярными горнолыжными курортами россияне называли склоны на Красной Поляне (49%), Шерегеш в Кемеровской области (21%), Белокуриху на Алтае (18%), а также Домбай (17%) и Архыз (16%) на Кавказе. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Яндекс Путешествия», которыми представители сервиса поделились с «Известиями» 26 октября.