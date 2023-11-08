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В Госдуме назвали недальновидными планы США передать Украине российские активы

Депутат Шеремет: передача Киеву российских активов подорвет финансовую систему США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Передача Украине замороженных российских активов подорвет финансовую систему США. Об этом 8 ноября заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

«Это абсолютное недальновидное решение, и его принятие подорвет финансовую систему США, потому что они начинают использовать доллар как политический инструмент для решения геополитических вопросов. Поэтому на сегодняшний момент всё больше и больше государств, смотря на складывающуюся ситуацию и принятия таких незаконных решений, с США уже по ряду других вопросов ищут резервные валюты, ищут другие способы вложения и сохранения своих финансов», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

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Накануне комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который предусматривает передачу Украине российских активов. Отмечается, что решение о конфискации активов, которые находятся под американской юрисдикцией, сможет принимать президент США, после чего средства перейдут на «фонд поддержки Украины».

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия проработает ответные меры, если российские активы будут переданы Киеву. Он подчеркнул, что «это повлечет судебные издержки для тех, кто такие решения примет и воспользуется».

5 ноября в статье обозревателя Мартина Сандбу для газеты Financial Times отмечалось, что конфискация российских активов западными странами может привести к серьезным экономическим последствиям.

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