Шойгу назвал российско-китайские отношения образцом взаимодействия

Отношения Китая и России являются образцом стратегического взаимодействия. Об этом 8 ноября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве.

Шойгу отметил, что Россия и Китай, «в отличие от некоторых агрессивных стран Запада», не создают военный блок, а строят отношения, основываясь на доверии и уважении.

Кроме того, на переговорах Шойгу и Чжан обсудили шаги по двухстороннему сотрудничеству в оборонной сфере, а также обменялись мнениями по вопросам международной повестки.

«Убежден, что сегодняшняя встреча станет очередным шагом к углублению многопрофильных связей между нашими странами и военными ведомствами», — заявил российский министр.

Торжественная церемония встречи китайской делегации прошла с участием роты Почетного караула. Перед началом переговоров, проходивших в здании Национального центра управления обороной РФ, Шойгу показал коллегам из Китая картину, на которой изображены представители союзнических войск времен Второй мировой войны на фоне поверженного рейхстага.

Ранее в этот день генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел встречу с членом политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином. Накануне Краснов прибыл в КНР для участия в 21-м заседании генпрокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В этот же день Главная военная прокуратура России и министерство обороны Китая подписали в Сиане соглашение о порядке взаимодействия военных прокуратур. В подписании документа приняли участие руководитель Главной военной прокуратуры РФ Валерий Петров и военный прокурор Народно-освободительной армии Китая Чжан Цзинь.