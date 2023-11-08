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Генпрокурор РФ встретился с членом политбюро Компартии Китая

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Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел встречу с членом политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином. Об этом в среду, 8 ноября, сообщается на официальном сайте российского надзорного ведомства.

Краснов отметил символизм того, что первая встреча глав прокурорских служб Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошла когда-то именно в Китае.

Он рассказал об особом значении, которое российская прокуратура придает взаимодействию в рамках шанхайского формата. По словам генпрокурора, данный формат позволяет открыто обсуждать острые вопросы, вырабатывать совместные позиции и обмениваться передовым опытом.

Сотрудничество в рамках организации позитивно влияет на развитие двусторонних контактов, общую работу и взаимную поддержку в иных международных структурах, считает глава Генпрокуратуры РФ.

Также Краснов отметил расширение числа участников ШОС, укрепление авторитета и наращивание потенциала организации. Он выразил уверенность, что совместные усилия надзорных ведомств России и Китая продолжат вносить вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве.

В заключение генеральный прокурор РФ поблагодарил Чэнь Вэньцина за поддержку проведения встречи глав прокурорских служб ШОС.

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Накануне Краснов прибыл в КНР для участия в 21-м заседании генпрокуроров государств — членов ШОС.

В этот же день Главная военная прокуратура России и министерство обороны Китая подписали в Сиане соглашение о порядке взаимодействия военных прокуратур. В подписании документа приняли участие руководитель Главной военной прокуратуры РФ Валерий Петров и военный прокурор Народно-освободительной армии Китая Чжан Цзинь.

Позднее генеральный прокурор РФ провел встречу с генпрокурором Ирана Мохаммадом Мовахеди Азадом, монгольским коллегой Банзрачем Жаргалсайханом, а также с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином в рамках заседания генеральных прокуроров государств — членов ШОС в Китае.

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