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Врач назвала симптомы заболеваний щитовидной железы

Эндокринолог Худякова: сонливость связана с нарушениями работы щитовидной железы
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Часто наблюдаемые у жителей мегаполисов симптомы могут наблюдаться из-за нарушения в работе гормонов щитовидной железы. Об этом 8 ноября рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Мария Худякова.

По ее словам, это относится к таким симптомам, как слабость, сонливость, повышенная утомляемость, снижение внимания, бессонница и тревожность.

«Проблемы в сфере репродуктивной системы, такие как снижение потенции, отсутствие либидо, нарушение менструального цикла, расстройство стула по типу запоров или поносов, сухость кожи, выпадение волос, тоже могут быть вызваны неправильной работой гормонов», — приводит слова эндокринолога «Газета.Ru».

Худякова отметила, что если перечисленные симптомы беспокоят человека, даже если он соблюдает режим труда и отдыха, правильно питается и спит в ночное время не менее семи часов, то следует обратиться к врачу.

Чтобы узнать, относится ли проблема к образу жизни или работе щитовидной железы, она рекомендовала сдать скрининговый тест на тиреотропный гормон (ТТГ).

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Ранее, 2 ноября, врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал, что легкому пробуждению по утрам поздней осенью помогут физические нагрузки и дополнительное освещение. Это связано со смещением в человеческом организме к зиме циркадных ритмов, которые связаны с воздействием света. Для того чтобы поправить свой циркадный ритм, Бузунов посоветовал давать себе физическую нагрузку и активнее использовать свет.

1 ноября эндокринолог, диетолог-нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Елена Кочнева назвала недостаток света и увеличение выработки мелатонина причинами грусти, усталости, низкого уровня энергии и других симптомов сезонного аффективного расстройства в холодное время года. Она посоветовала поддерживать нервную систему в периоды эмоциональных нагрузок правильным питанием и ежедневными полезными привычками, такими как зарядка, массаж и прогулка на свежем воздухе.

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