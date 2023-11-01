Врач назвала привычки для поддержания психики в осенне-зимний период

Грусть, усталость, низкий уровень энергии и другие симптомы сезонного аффективного расстройства могут наблюдаться в холодное время года из-за недостатка света и увеличения выработки мелатонина. Эндокринолог, диетолог-нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Елена Кочнева 1 ноября рассказала «Газете.Ru», как поддержать психическое здоровье в это время.

Медик пояснила, что в виду сокращения светового дня человек получает меньше солнечного света, из-за чего его организм вырабатывает меньше гормонов радости и удовольствия, серотонина и дофамина.

«У людей возникают дефицитные состояния, снижается работоспособность, портится настроение, ухудшается общее самочувствие. Поэтому, как минимум, нам требуется дополнительно восполнять поступление витамина D в организм», — добавила она.

Кочнева отметила, что при недостатке микро- и макроэлементов, жиров, витаминов и аминокислот нарушаются гормональные и обменные процессы, негативно отражаясь на физическом и психическом состояниях. Такие процессы проявляются внешне в «потухшем» взгляде, появлении «гримасы печали» — опущении уголков глаз и рта, сутулости и шаркающей походке. Кроме того, у человека при таком расстройстве часто меняется настроение, пропадает мотивация.

По словам медика, поддерживать нервную систему в периоды эмоциональных нагрузок поможет правильное питание. При этом стоит обратить не только на состав блюд, но и на их оформление. Так, внешний вид пищи уже должен создавать настроение.

«Наша пища — это главный источник жиров и незаменимых аминокислот (в том числе триптофана, предшественника серотонина и дофамина), являющихся предшественниками для гормонов и нейромедиаторов, а также витаминов и микро-, макроэлементов, входящих в состав ферментов», — уточнила врач.

В частности, доктор посоветовала употреблять больше дикую свежую рыбу и морепродукты. А в качестве дополнительной нутриентной поддержки для сохранения оптимального психического состояния в рацион нужно включить витамины группы В, магний, адаптогены.

Сохранить психическое здоровье возможно также благодаря ежедневным полезным привычкам. В их числе: зарядка, массаж, прогулка на свежем воздухе, контрастный душ, вечерняя ванна с солями магния, танцы и прослушивание классической музыки.

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