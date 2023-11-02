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Сомнолог назвал способ легко просыпаться поздней осенью

Врач Бузунов: физические нагрузки и дополнительное освещение помогут легче просыпаться
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ferrari
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Врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал, как легко просыпаться по утрам поздней осенью.

В интервью радио Sputnik в четверг, 2 ноября, специалист отметил, что справиться с влиянием осенне-зимнего периода на организм помогут физические нагрузки и дополнительное освещение. По мнению специалиста, они помогут нормализовать сон и легче вставать по утрам.

По словам Бузунова, к зиме у людей происходит смещение циркадных ритмов. Ритм задает воздействие на организм утреннего света, а при его отсутствии или нехватке цикл смещается на более позднее время.

Врач отметил, что человек в утренние часы от яркого света быстрее активизируется и успевает устать к вечеру. Когда же дни устанавливаются темные и пасмурные, люди ведут себя малоактивно, не успевает накапливаться усталость, из-за чего они потом поздно засыпают. Из-за этого следующим утром сложно рано проснуться, отмечает телеканал «Звезда».

Для того чтобы поправить свой циркадный ритм, Бузунов посоветовал давать себе физическую нагрузку и активнее использовать свет. Например, можно использовать светобудильники, имитирующие рассвет, или светотерапию сезонной депрессии — яркую белую лампу в 10 тыс. люксов, пишет RT.

Помимо этого, помогает офисный белый свет от 5,5 тыс. кельвинов, поскольку мозг воспринимает его как солнечный. Кроме того, по словам врача, вечером можно носить солнцезащитные очки, закрывать шторы и создавать блэкаут, чтобы мозг настроился на ночь. Врач добавил, что вместе со всем указанным важно соблюдать режим.

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В октябре специалисты Стокгольмского университета провели исследование и выяснили, что привычка откладывать звонок будильника полезна для здоровья и помогает преодолеть сонливость. В ходе исследования выяснилось, что участники эксперимента, просыпавшиеся не с первого раза, также показали лучшие умственные результаты, сообщает телеканал «360». В частности, они хорошо справились с тестами на цвета и память, а также с решением задач по ментальной арифметике. В этой связи эксперты посоветовали не запрещать себе дремать по утрам.

В марте специалисты в Китае пришли к выводу, что подъем в определенное время без будильника, несмотря на поздний отход ко сну, возможен у людей с высоким уровнем стресса. Таким образом, пробуждение до звонка будильника свидетельствует о нервном напряжении, отмечает «Ридус». Нарушения сна и тревожность также вызывают настороженность во время сна и самостоятельное пробуждение.

В январе сомнолог Елена Царева посоветовала приучить себя вставать в одно и то же время даже по выходным, не злоупотреблять спиртными напитками и «тяжелой» пищей, чтобы не заболеть бессонницей, пишет НСН.

Ранее д.м.н., нейрофизиолог, невролог Ринат Гимранов в беседе с сайтом kp.ru подчеркнул, что для того, чтобы хорошо высыпаться, следует соблюдать ряд правил, среди которых отход ко сну в одно и то же время (желательно до 23:00), сон в прохладном и темном помещении, удобная поза и комфортная кровать. Также он призвал не переедать и не переутомляться перед сном.

Ранее американские врачи-диетологи рассказали о способах быстрее засыпать и лучше высыпаться. В частности, для того чтобы улучшить режим сна, эксперты посоветовали не пропускать завтраки.

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