Генпрокуратура РФ высоко оценила взаимодействие в рамках ШОС

Прокуратура России придает особое значение взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 8 ноября заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с членом Политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцино.

Во время переговоров Краснов отметил, что Москва придает особое значение взаимодействию в рамках шанхайского формата и позволяет «открыто обсуждать острые вопросы, вырабатывать по ним совместные позиции, обмениваться передовым опытом». А формат взаимодействия в рамках ШОС благоприятно сказывается на двусторонних контактах стран.

«Отрадно отметить, что семья ШОС расширяется, принимая в свои ряды новых членов», — сообщил в своем Telegram-канале генеральный прокурор.

Накануне Краснов прибыл в КНР для участия в 21-м заседании генпрокуроров государств — членов ШОС, которое состоится 8 ноября.

В этот же день Главная военная прокуратура России и министерство обороны Китая подписали в Сиане соглашение о порядке взаимодействия военных прокуратур. В подписании документа приняли участие руководитель Главной военной прокуратуры РФ Валерий Петров и военный прокурор Народно-освободительной армии Китая Чжан Цзинь.

Позднее генеральный прокурор РФ провел встречу с генпрокурором Ирана Мохаммадом Мовахеди Азадом, монгольским коллегой Банзрачем Жаргалсайханом, а также с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином в рамках заседания генеральных прокуроров государств — членов ШОС в Китае.