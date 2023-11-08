Токаев назвал Казахстан надежным логистическим хабом

Казахстан выступит надежным логистическим хабом. Об этом 8 ноября сообщил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью «Известиям».

«Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом, задействуя все свои возможности и ресурсы. Мы готовы реконструировать узкие места в своей железнодорожной и автодорожной сети для увеличения грузопотока», — сказал он.

Глава Казахстана добавил, что транспортный коридор «Север – Юг» открывает широкие перспективы и может стать одним из локомотивов экономического развития страны.

Ранее в этот день сообщалось, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 9 ноября в Астане, стороны обсудят широкий перечень вопросов двустороннего сотрудничества. Президент Казахстана подчеркнул, что отдельным пунктом программы визита Владимира Путина в его страну станет участие в Форуме межрегионального сотрудничества.

О предстоящих переговорах и официальном визите российского лидера стало известно 7 ноября. Планируется, что главы государств обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, перспективы взаимодействия на полях интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы.

В конце октября Путин заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он провел встречу с Токаевым в Ново-Огарево. Тогда президент России отметил, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.