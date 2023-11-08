Токаев рассказал о тематике предстоящих переговоров с Путиным

На встрече президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, которая пройдет 9 ноября в Астане, стороны обсудят широкий перечень вопросов двустороннего сотрудничества, рассказал в интервью «Известиям» казахстанский лидер.

«Повестка нашей предстоящей встречи с президентом России в Астане традиционно весьма обширна. Мы планируем обстоятельно обсудить вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассмотрим аспекты взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных структур. Обменяемся мнениями по текущему состоянию и перспективам развития международной ситуации», — заявил Токаев.



Кроме того, он подчеркнул, что отдельным пунктом программы визита Владимира Путина в казахстанскую столицу станет участие в Форуме межрегионального сотрудничества, который Токаев называет «уникальным и очень эффективным форматом, способствующим укреплению горизонтальных связей между регионами и предпринимателями двух стран».



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