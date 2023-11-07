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Три медика получили ранения из-за обстрелов центра Донецка со стороны ВСУ

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Фото: Соцсети
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Три сотрудника бригады скорой помощи получили ранения из-за обстрелов центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 ноября «Известиям» сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Гарцев.

Он подчеркнул, что три врача были ранены. Подробной информации о состоянии пострадавших Гарцев не привел.

Выйти из-под огня: в Донецке при обстреле пострадали журналисты «Известий»
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Украинские радикалы атаковали Донецк ранее этим же днем, 7 ноября, выпустив, по данным на 18:27 мск, по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам 22 ракеты.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Донецка из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Позднее представительство ДНР Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявило, что число жертв обстрелов Донецка возросло до 20. Кроме того, отмечается, что ВСУ трижды атаковали Ворошиловский район Донецка, применяя при этом вооружение стран НАТО.

В распоряжении «Известий» появились кадры с последствиями атаки украинских боевиков. Так, на записи видны охваченное огнем строение, поврежденные автомобили и гаражи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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