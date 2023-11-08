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В РАН объяснили ошибку ученых в прогнозах магнитной бури

Сотрудник ИКИ РАН Эйсмонт: точный прогноз по магнитной буре делается за 2–3 дня
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Фото: РИА Новости/Андрей Попов
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Магнитные бури и их интенсивность невозможно предсказать в точности. Об этом ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт сообщил во вторник, 7 ноября.

По словам ученого, рассчитать, попадает ли сгусток плазмы от Солнца в Землю или промахивается, можно примерно за двое-трое суток.

«Столько времени нужно облаку протонов (выбросу плазмы. — Ред.), чтобы достичь Земли. Скорость (облака. — Ред.) — от 200 км/с до 400 км/с и даже больше. Тогда (за два-три дня. — Ред.) можно понять, попадает этот сгусток в Землю или промахивается», — сказал Эйсмонт в беседе с телеканалом «Звезда».

Эксперт добавил, что примерно с лета этого года наша планета приближается к пику воздействия солнечной активности. Магнитные бури сейчас будут происходить чаще.

«Сейчас мы вступили в сезон, когда это будет происходить довольно часто», — заявил Эйсмонт.

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Накануне в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что ученые неправильно оценили мощность солнечной вспышки и скорость выброшенного ею потока плазмы, которые привели к сильнейшей магнитной буре и полярным сияниям, видимым из нетипичных регионов, передает ИА «Регнум».

По данным специалистов, 3 ноября выброс плазменного облака был обнаружен космическими коронографами LASCO, наблюдающими околосолнечное пространство в режиме реального времени.

Специалисты уточнили, что облака газа прошли расстояние в 150 млн км от Солнца до Земли всего за двое суток. Они ударили по магнитному полю планеты на сутки раньше и с существенно большей силой, сообщает телеканал «360».

Исключительно сильная магнитная буря началась на Земле примерно в 13:00 мск 5 ноября. Событие вызвано плазменным облаком, выброшенным с Солнца в сторону Земли 3 ноября.

Ранее, 6 ноября, синоптик Александр Ильин рассказал «Известиям», что кроваво-красное северное сияние, которое вечером 5 ноября было видно в южных регионах России, вероятно, вызвано коронарным выбросом, связанным со всплесками на Солнце.

По его словам, выбросы средней мощности едва ли могут достичь средних широт, в то время как малые коронарные выбросы можно наблюдать лишь на полюсах Земли. Эксперт считает, что речь может действительно идти об очень сильной вспышке на Солнце.

В ночь с 5 на 6 ноября кроваво-красное северное сияние озарило небо над южными регионами России, а также над Уралом и Сибирью, пишет Life.Ru. Отмечается, что «Аврору» видели в Крыму, на Кавказе, а также в Воронежской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.

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