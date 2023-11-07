Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает российское Минобороны.

«Сегодня около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — отмечается в сообщении.

Ранее, 5 ноября, над территорией Брянской области средствами ПВО также был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. На месте происшествия работали оперативные службы.

До этого, 4 ноября, Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА над Курской областью. В тот же день также сообщалось, что в ночь на 4 ноября средствами российской ПВО были перехвачены четыре беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.