ПВО РФ уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью

Над территорией Брянской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщило Минобороны России.

«Сегодня около 16:35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью также сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы, уточнил Богомаз.

Накануне, 4 ноября, Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА над Курской областью, они были ликвидированы около 9:00 мск. Ранее в тот день также сообщалось, что в ночь на 4 ноября средствами российской ПВО были перехвачены четыре беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.