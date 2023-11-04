Российская ПВО уничтожила два украинских дрона в небе над Курской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в воздухе над Курской областью. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщило Минобороны России.

«4 ноября около 9:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

В свою очередь, глава региона Роман Старовойт сообщил, что на территории области продолжает работу ПВО.

«Просьба сохранять спокойствие! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним», — обратился он к местным жителям на своей странице в Telegram.

Ранее в этот день стало известно, что средствами российской ПВО перехвачено четыре беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей в ночь на 4 ноября.

Накануне Минобороны сообщило, что 2 ноября около 23:45 мск силами ПВО РФ был ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Также 2 ноября средства ПВО отработали по целям в Ростовской области: сначала в 14:17, затем в 14:40.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.